Как устричные сверла расправляются с устрицами: видео
Устрицы (Ostreidae) — это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено в морской экоцепочке. Они очищают воду, фильтруя ее во время питания, а устричные банки, которые они строят, становятся местом обитания других морских животных, а также защищают берег от эрозии. Эти моллюски теплолюбивы, поэтому они не страдают от повышения температуры Мирового океана: напротив, глобальное потепление увеличивает популяцию устриц по всей планете. Но одновременно растет число и их естественных врагов: улиток Urosalpinx cinerea, которых также называют устричными сверлами. Этот брюхоногий моллюск размером до 28 мм когда-то был эндемиком атлантического побережья Северной Америки, но затем распространился по всему миру как инвазивный вид. В рацион его питания входят различные виды беспозвоночных, в том числе устрицы. С помощью специального органа хищная улитка пробуривает раковину, а затем своим длинным языком вырывает куски плоти. В теплой воде Urosalpinx cinerea не только активнее размножаются — им также требуется больше пищи. И поскольку естественных врагов у инвазивного вида не так много, численно они перевешивают устриц. Уже сейчас они наносят устричной индустрии по всему миру ущерб на миллионы долларов, а с повышением температуры эта тенденция примет еще более крупный масштаб.
Исследование о влиянии глобального потепления на мировую популяцию устриц провели американские ученые; его результаты опубликованы в журнале Functional Ecology. Эффективных мер по спасению устриц специалисты не видят; к тому же, помимо сверл, опасность для них представляют окисление воды, характерное для глобального потепления, морские звезды и другие естественные враги.
Узнайте, как, в свою очередь, устрицы убивают людей.