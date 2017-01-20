  • Лесные люди: есть ли будущее у орангутанов
    За детенышей орангутанов дилеры на черном рынке домашних животных выручают большие деньги. Браконьеры отнимают их у матерей, которые за свое потомство готовы идти на верную гибель. В реабилитационном центре для орангутанов International Animal Rescue выращивают орангутанов-сирот, чьи родители погибли от рук браконьеров. Фото: Тим Ламан
  • Лесные люди: есть ли будущее у орангутанов
    Соблазненный плодами баньяна, обыкновенный орангутан взобрался на высоту 30 метров, к самым кронам деревьев. Вес самцов орангутанов достигает 90 килограммов — это самые крупные в мире животные из тех, что проводят большую часть жизни на деревьях. Фото: Тим Ламан
  • Лесные люди: есть ли будущее у орангутанов
    Самец обыкновенного орангутана прикрывается от дождя «зонтиком» из ветки с листьями. Подобное поведение — пример своеобразной «культуры» — знаний, передающихся из поколения в поколение. Фото: Тим Ламан
Природа

Лесные люди: есть ли будущее у орангутанов

Ученые раскрывают все новые тайны удивительных животных — орангутанов, чья жизнь по большей части скрыта от человеческих глаз. Вывод неутешителен: из-за неуклонного сокращения ареала будущее целого вида оказалось под угрозой.
Текст: Мел Уайт Фото: Тим Ламан
20 января 2017 в 20:17
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«Порой мне кажется, что я выбрала самый сложный объект для изучения», — смеется Черил Нотт. Мы беседуем, сидя в тени пышной листвы дождевого леса в западной части острова Калимантан (Борнео) на исследовательской станции, занимающейся изучением орангутанов. Пока мы разговариваем, сотрудники ни на минуту не прекращают работу в окружающих станцию лесах индонезийского национального парка Гунунг-Палунг. Они наблюдают за перемещениями орангутанов в течение дня, записывают, чем занимаются животные, что они едят и как взаимодействуют друг с другом. В отличие от других больших человекообразных обезьян — горилл и шимпанзе, сбивающихся в группы, орангутаны живут в основном уединенно, поэтому гораздо сложнее установить за ними наблюдение. К тому же практически все время эти обезьяны проводят на деревьях — и даже перемещаются по ним на большие расстояния. Неудивительно, что до недавнего времени орангутаны оставались одними из наименее изученных крупных наземных животных на планете.

  • Лесные люди: есть ли будущее у орангутанов
    Окрестности национального парка Гунунг-Палунг, сравнительно недавно покрытые роскошным ковром дождевого леса, теперь засажены ровными рядами масличных пальм. Когда-то на этих просторах обитали орангутаны, а сейчас это сельхозугодья: пальмовое масло широко используется в пищевой и косметической промышленности. Фото: Тим Ламан

Вот уже больше двух десятков лет Черил возглавляет исследования в национальном парке Гунунг-Палунг. За это время удалось собрать данные о разных аспектах жизни приматов, однако особое внимание было уделено изучению того, как доступность пищевых ресурсов влияет на гормональный фон самок и их способность к размножению. Самки орангутанов приносят потомство лишь раз в шесть-девять лет. Ни у одного другого млекопитающего не бывает столь длительных пауз между беременностями. Данные исследования помогут лучше разобраться не только в особенностях размножения орангутанов — возможно, они позволят лучше понять репродукцию человека.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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