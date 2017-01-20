Орангутан освоил столярное дело: видео
Spy in the Wild — цикл документальных фильмов о дикой природе телеканала BBC. Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подселяют роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличаеся от представителей каждого из выбранных видов животных. Созданные таким образом программы, которые транслируются на канале BBC One, уже знакомили зрителей с жизнью крокодилов, луговых собачек, пингвинов, жирафов и других животных. Новый сюжет, снятый на Борнео, посвящен орангутанам.
Научные консультанты обратили внимание на то, что приматы активно подражают местным жителям: например, заметив, как те моются с мылом в реке, орангутаны стали отламывать кусочки коры и тереть себя ими во время водных процедур. Неожиданным наблюдением стали и сцены использования обезьянами инструментов: этому они научились, глядя, как люди строят или ремонтируют свои жилища.
Для нового выпуска, который вышел на телеканале 19 января, самке орангутана дали пилу, и она тут же начала работать с ее помощью. Животное делало это уверенно, правильно расположив лапы и даже сдувая опилки, как заправский мастер. Усложнив задачу, журналисты внесли в нее соревновательный момент: рядом с героиней программы посадили робота-орангутана, который также «пилил» бревно.
С помощью пульта дистанционного управления команда управляла действиями шпиона: на его лице отражались различные эмоции. Самка орангутана, заметив конкурента, продолжила пилить ветку, постоянно поглядывая на соседа и сравнивая результат. Соревнование закончилось, лишь когда живой орангутан устал: обезьяна, зевая, приняла горизонтальное положение.
Посмотрите, как шпион заставил орангутанов жалеть себя.