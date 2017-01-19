Саблерогие антилопы вернулись в Сахару
Саблерогая антилопа, или сахарский/саблерогий орикс (лат. Oryx dammah) относится к роду сернобыков (Oryx). Эти парнокопытные высотой около метра в холке имеют тонкие рога такой же длины. Шерсть у сахарских ориксов очень светлая, а на груди — большое красно-коричневое пятно.
Животные питаются листьями, травой и плодами; они способны по несколько недель обходиться без воды. Степи и пустыни Северной Африки были для них идеальным местом, но человек практически уничтожил этот вид антилоп. Последний представитель в дикой природе был убит в 90-е годы XX века.
Вид сохранился только благодаря нескольким десяткам особей, живущих на охраняемых территориях. Сейчас саблерогие антилопы обитают в зоопарках Объединенных Арабских Эмиратов, США, Европы и Австралии. Кроме того, на территории Чада был создан заповедник Ouadi-Rimé Ouadi-Achim, куда в прошлом веке успели перевезти около 50 ориксов, не попавшихся на глаза браконьерам. В настоящее время в заповеднике насчитываются уже сотни представителей вида, и биологи решили попробовать вернуть животных в естественную среду обитания.
В августе 2016 года 23 саблерогие антилопы, оснащенные GPS-датчиками, были выпущены в удаленные пустыни Чада. Несколько самок были на тот момент беременны, и в сентябре на свет появился первый за многие десятилетия детеныш, рожденный в природе. Все животные здоровы; наблюдения за стадом продолжаются.
Ученые подчеркивают, что парнокопытным адаптироваться к новым для них «диким» условиям проще, чем многим другим видам животных. Им не нужно учиться охотиться — их достаточно выпустить в местность, где растет трава. Опасаться за их жизнь теперь тоже не приходится: местное население активно участвует в экологических программах и больше не занимается браконьерством, а естественные хищники — львы и гепарды — на этой территории уже не встречаются.
Посмотрите, как в дикую природу вернулась тигрица.