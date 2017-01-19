  • Ливни в Австралии пробудили доисторических щитней
    Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
  • Ливни в Австралии пробудили доисторических щитней
    Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
  • Ливни в Австралии пробудили доисторических щитней
    Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Природа

Ливни в Австралии пробудили доисторических щитней

В засушливой местности Австралии впервые за долгие годы вылупились щитни Triops australiensis — представители ракообразных, способные десятилетиями ждать пробуждения.
Анастасия Баринова
19 января 2017 в 13:31
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Triops australiensis — австралийские эндемики из семейства щитни (Triopsidae). Это пресноводные ракообразные класса жаброногих; их небольшое тельце с десятками пар ног почти полностью покрыто щитком.

Название типового рода Triops (от греч. «трехглазый») животные получили из-за органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не установлена. По одной из версий, это науплиальный глаз, отличающий свет от темноты и помогающий щитням ориентироваться в пространстве; по другой — это своеобразный химический датчик. T. australiensis являются довольно крупными представителями своего вида: взрослые особи могут достигать 7,6 см.

Щитни являются удивительными животными, бросившими вызов эволюции: их морфология не изменилась со времен триасового периода, когда появился первый вид современных щитней, Triops cancriformis. Это было 220—230 миллионов лет назад: в то время жили первые динозавры, не существовало цветковых растений, а на Земле был единственный континент Пангея.

Щитни разработали уникальную систему выживания, благодаря которой и сохранились столь долгое время неизменными. Они живут и размножаются в пресных водоемах со стоячей водой, где у них нет естественных врагов. Главным условием является так называемая эфемерность водоемов: они время от времени пересыхают. Самки зарывают цисты в песок, а вылупятся те лишь при совпадении ряда условий.

Цисты щитней очень выносливы: им не страшны ни засуха, ни жара, ни мороз. В сухом и темном месте цисты могут храниться десятилетиями. Для их перехода в активное состояние требуются мягкая вода, определенная температура, свет и отсутствие химических веществ, свойственных выделениям живых организмов.

В центральной части Австралии, в районе скалы Улуру, дожди идут раз в несколько десятилетий. В декабре 2016 года на регион обрушились ливни — настолько сильные, что часть затопленных территорий пришлось закрывать для посещения. К настоящему времени основная вода уже ушла, и в оставшихся мелких водоемах начали появляться щитни — миллионы особей.

Половая зрелость у щитней наступает в возрасте двух недель, а общая продолжительность жизни — около 60 дней. За это время они успевают отложить тысячи цист следующего поколения, которые также будут ждать подходящих условий для начала жизненного цикла.

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