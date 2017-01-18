Умерла самая старая горилла, жившая в неволе
Западная равнинная горилла по кличке Коло (Colo) родилась в зоопарке Колумбуса, штат Огайо, 22 декабря 1956 года. Мать сразу же отказалась от нее, и заботу о малышке взяли на себя смотрители. Они ухаживали за ней, как за человеческим ребенком, кормили ее молочной смесью и наряжали ее в детскую одежду. Вначале ее звали просто «Милашка» (Cuddles), но затем зоопарк объявил конкурс на лучшее имя. Победило «Коло» — объединение слов «Колумбус» и «Огайо».
В 1958 году она познакомилась с самцом по кличке Бонго (Bongo), и за 25 лет пара произвела на свет троих детенышей. Каждый из них впоследствии принес в неволе потомство. В результате у Коло и Бонго — 16 внуков, 12 правнуков и 3 праправнука. Интересно, что своих детей она не растила, однако на внуках у Коло материнский инстинкт пробудился, и она активно принимала участие в их воспитании.
Декабрь 2016 года для Коло был ознаменован двумя событиями: помимо празднования 60-летнего юбилея, животное также перенесло операцию по удалению опухоли. После этого состояние здоровья Коло опасений не вызывало: помимо артрита, других отклонений не было. Ее смерть, произошедшая во сне ночью 17 января, стала неожиданностью. Еще накануне вечером Коло активно перемещалась по вольеру, взаимодействуя с посетителями.
Сомнений в том, что она умерла от старости, нет, однако вскрытие все равно будет произведено. В любом случае Коло прожила рекордно долгую жизнь: в неволе самки горилл редко преодолевают 38-летний рубеж. Исключением была лишь Дженни (Jenny), жившая в зоопарке Далласа: в 2008 году она скончалась в возрасте 55 лет. А самый старый на настоящий момент самец гориллы, 55-летний Оззи (Ozzie), является обитателем зоопарка Атланты.
Посмотрите, как горилла танцует вальс.