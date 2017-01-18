  • Умерла самая старая горилла, жившая в неволе
    Фото: Columbus Zoo and Aquarium
  • Умерла самая старая горилла, жившая в неволе
    Фото: Columbus Zoo and Aquarium
  • Умерла самая старая горилла, жившая в неволе
    Фото: Columbus Zoo and Aquarium
Природа

Умерла самая старая горилла, жившая в неволе

В зоопарке американского города Колумбус умерла старейшая горилла: преодолев 60-летний рубеж, Коло более чем на 20 лет побила рекорды долгожительства среди представителей своего вида.
Анастасия Баринова
18 января 2017 в 17:16
226

Западная равнинная горилла по кличке Коло (Colo) родилась в зоопарке Колумбуса, штат Огайо, 22 декабря 1956 года. Мать сразу же отказалась от нее, и заботу о малышке взяли на себя смотрители. Они ухаживали за ней, как за человеческим ребенком, кормили ее молочной смесью и наряжали ее в детскую одежду. Вначале ее звали просто «Милашка» (Cuddles), но затем зоопарк объявил конкурс на лучшее имя. Победило «Коло» — объединение слов «Колумбус» и «Огайо».

В 1958 году она познакомилась с самцом по кличке Бонго (Bongo), и за 25 лет пара произвела на свет троих детенышей. Каждый из них впоследствии принес в неволе потомство. В результате у Коло и Бонго — 16 внуков, 12 правнуков и 3 праправнука. Интересно, что своих детей она не растила, однако на внуках у Коло материнский инстинкт пробудился, и она активно принимала участие в их воспитании.

Декабрь 2016 года для Коло был ознаменован двумя событиями: помимо празднования 60-летнего юбилея, животное также перенесло операцию по удалению опухоли. После этого состояние здоровья Коло опасений не вызывало: помимо артрита, других отклонений не было. Ее смерть, произошедшая во сне ночью 17 января, стала неожиданностью. Еще накануне вечером Коло активно перемещалась по вольеру, взаимодействуя с посетителями.

Сомнений в том, что она умерла от старости, нет, однако вскрытие все равно будет произведено. В любом случае Коло прожила рекордно долгую жизнь: в неволе самки горилл редко преодолевают 38-летний рубеж. Исключением была лишь Дженни (Jenny), жившая в зоопарке Далласа: в 2008 году она скончалась в возрасте 55 лет. А самый старый на настоящий момент самец гориллы, 55-летний Оззи (Ozzie), является обитателем зоопарка Атланты.

Посмотрите, как горилла танцует вальс.

Тоже интересно

Как туман превращается в водопад: видео

Обсудить
СМИ2
Чилийские военные рассекретили запись с НЛО (видео)
Чилийские военные рассекретили запись с НЛО (видео)
Тоже интересно
Горилла Коко может заговорить
Горилла Коко может заговорить
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея