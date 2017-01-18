Мистер Горбун, самый крупный аллигатор в мире: видео
Род аллигаторы (Alligator) включает в себя два вида: китайский и миссисипский. От других представителей отряда крокодилов эти рептилии отличаются более широкой мордой, а их глаза расположены более дорсально (в верхней части туловища). Максимальная длина аллигаторов, обитающих в Китае, составляет 2,2 м, тогда как их американские собратья — значительно крупнее.
Миссисипские аллигаторы в среднем вырастают до 3,4 м и имеют массу примерно в 200 кг. В редких случаях встречаются рекордно большие особи. Крупнейший из известных на настоящий момент был пойман в штате Луизиана в 1890 году, его длина достигала 5,8 м, а масса — около тонны.
Однако достоверность этого факта вызывает многочисленные вопросы у специалистов: доказательств сохранилось не достаточно. Невероятным кажется и современное свидетельство о встрече с гигантским аллигатором: видео, снятое туристами в одном из природных парков Флориды, многие посчитали подделкой.
Проверив данные, специалисты подтвердили подлинность записи, и дело не только в отсутствии признаков монтажа. Выяснилось, что огромная рептилия давно известна местным жителям. Благодаря особенностям своего тела аллигатор даже получил у них прозвище «мистер Горбун» (Mr. Humpback). Длина рептилии, снятой на видео, составляет не менее 4,5 метров, а масса может достигать 350 килограммов.
Такие рекордсмены для Флориды не в новинку: в прошлом году в объективы камер попал сопоставимый по размерам аллигатор, который забрел на поле для гольфа.