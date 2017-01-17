Сурикаты, колпицы и бенгальская тигрица: за кем последить онлайн в Московском зоопарке
В Московском зоопарке установлены новые видеокамеры, ведущие трансляцию в режиме реального времени. Впервые будут показаны сеансы кормления голубоглазой бенгальской тигрицы по кличке Кали. Камеры также позволяют с близкого расстояния рассмотреть орангутанов двух видов: борнейских и суматранских, колпиц (Platalea) и других околоводных птиц, пеликанов, горилл, страуса, жирафа и сурикатов.
Первая веб-камера появилась в Московском зоопарке в прошлом году: звездами шоу стали белые медведи. За первую неделю видео с ними посмотрели свыше пятисот человек, и администрация зоосада приняла решение продолжить эксперимент. В зависимости от скорости интернета пользователи могут выбрать видео в разном разрешении: высоком, среднем или низком. Трансляции ведутся круглосуточно, а ссылками на них можно делиться в социальных сетях.
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