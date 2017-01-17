Женщина спаслась от погони двухметровой акулы: видео
О страшной встрече рассказала 30-летняя Изабель Фабре (Isabelle Fabre), ведущая блог о путешествиях. Женщина отправляется в различные уголки Земли, где занимается активными видами спорта, фотографией и видеосъемкой.
Кайтсерфинг в Австралии едва не закончился для нее трагически: в какой-то момент Изабель заметила рядом с собою темный силуэт, но решила, что это дельфин, и продолжила наслаждаться катанием на доске. Только после того, как двухметровая акула поднырнула под доску, женщина поняла степень опасности.
Одновременно акулу заметил ее друг, который управлял с берега беспилотником. Он принялся звать Изабель на берег, а у женщины в этот момент, по ее словам, «перед глазами пронеслась вся жизнь».
К счастью, хорошие навыки серфингиста помогли ей справиться с задачей, но и оказавшись в безопасности, она еще долго пребывала в состоянии стресса. В качестве противострессовой терапии Изабель в течение следующих дней совершила несколько экстремальных занятий: залезла на 65-метровое дерево и поплавала с морскими львами.
Белую акулу (Carcharodon carcharias) также называют акулой-людоедом. Это определение не совсем точно: белые акулы людьми не питаются, а огромное количество тяжелых травм и смертей вследствие встреч с ними объясняется желанием хищных рыб опознать объект. Своими зазубренными острыми зубами они кусают все плавучие предметы, попадающиеся им на пути, в том числе доски для серфинга или буи. За период с 1990 по 2011 годы белая акула нанесла травмы 139 людям, 29 из них погибли.
Узнайте, как, в свою очередь, акулы страдают от людей.