  • Женщина спаслась от погони двухметровой акулы: видео
    Фото: Isabelle Fabre/Facebook
  • Женщина спаслась от погони двухметровой акулы: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Женщина спаслась от погони двухметровой акулы: видео
    Фото: Terry Goss/Wikipedia
Природа

Женщина спаслась от погони двухметровой акулы: видео

Во время занятия кайтсерфингом у берегов Австралии французская путешественница столкнулась с белой акулой. Женщина успела покинуть опасное место невредимой.
Анастасия Баринова
17 января 2017 в 15:53
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О страшной встрече рассказала 30-летняя Изабель Фабре (Isabelle Fabre), ведущая блог о путешествиях. Женщина отправляется в различные уголки Земли, где занимается активными видами спорта, фотографией и видеосъемкой.

Кайтсерфинг в Австралии едва не закончился для нее трагически: в какой-то момент Изабель заметила рядом с собою темный силуэт, но решила, что это дельфин, и продолжила наслаждаться катанием на доске. Только после того, как двухметровая акула поднырнула под доску, женщина поняла степень опасности.

Одновременно акулу заметил ее друг, который управлял с берега беспилотником. Он принялся звать Изабель на берег, а у женщины в этот момент, по ее словам, «перед глазами пронеслась вся жизнь».

К счастью, хорошие навыки серфингиста помогли ей справиться с задачей, но и оказавшись в безопасности, она еще долго пребывала в состоянии стресса. В качестве противострессовой терапии Изабель в течение следующих дней совершила несколько экстремальных занятий: залезла на 65-метровое дерево и поплавала с морскими львами.

Белую акулу (Carcharodon carcharias) также называют акулой-людоедом. Это определение не совсем точно: белые акулы людьми не питаются, а огромное количество тяжелых травм и смертей вследствие встреч с ними объясняется желанием хищных рыб опознать объект. Своими зазубренными острыми зубами они кусают все плавучие предметы, попадающиеся им на пути, в том числе доски для серфинга или буи. За период с 1990 по 2011 годы белая акула нанесла травмы 139 людям, 29 из них погибли.

Узнайте, как, в свою очередь, акулы страдают от людей.

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СМИ2
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