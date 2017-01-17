  • Зебровая акула произвела потомство спустя несколько лет изоляции от самца
    Зебровая акула. Фото: Keith Wilson/Flickr.com
  • Зебровая акула произвела потомство спустя несколько лет изоляции от самца
    Фото: TANAKA Juuyoh/Flickr.com
Природа

Зебровая акула произвела потомство спустя несколько лет изоляции от самца

Одинокая самка зебровой акулы трижды произвела на свет здоровое потомство после долгих лет изоляции от особи мужского пола. Анализ ДНК показал, что для продолжения рода многодетная мать переключилась с полового размножения на бесполое.
Популярная Механика
17 января 2017 в 13:07
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Акула по имени Леони провела 12 лет с самцом в аквариуме Таунсвилла, Австралия. За все время у пары родилось 24 детеныша. В 2013 году самца перевели в отдельный аквариум, и Леони осталась одна. Проведя несколько лет вдали от своего партнера, в 2016 году акула внезапно родила трех совершенно здоровых отпрысков.

Это событие привлекло внимание Кристин Даджен, профессора из Университета Квинсленда в Брисбене, Австралия. Первоначально необходимо было убедиться, что Леони не хранила тем или иным образом сперму своего партнера, которая в итоге была использована для оплодотворения. Однако анализ ДНК показал, что у детей были лишь гены самки, после чего стало понятно, что акула, вероятно, размножилась бесполым путем.

Некоторые виды позвоночных действительно обладают способностью к бесполому воспроизводству, даже если они обычно размножаются половым путем. Такими животными являются некоторые акулы, индейки, комодские вараны, змеи и скаты. Тем не менее случай Леони — особенный: бесполое размножение обычно возникает у особей, никогда не осуществлявших связь с самцами, а Леони уже многократно становилась матерью. По словам Даджен, ранее были зафиксированы лишь два таких случая: подобным образом произвели потомство скат и удав.

Рассел Бондуриански, профессор из Университета Нового Южного Уэльса, говорит, что у видов, обладающих обоими репродуктивными режимами, часто наблюдается способность переключаться от одного типа размножения к другому, в зависимости от обстоятельств, однако на практике это происходит крайне редко. Подобный инбридинг — крайняя мера, поскольку он уменьшает генетическое разнообразие и приспособляемость. Ученые полагают, что это способность функционирует как временный механизм, который активируется лишь в крайнем случае.

Почитайте, как японцы в течение четырех лет пытались спарить двух гиен-самцов (безуспешно).

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