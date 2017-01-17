Зебровая акула произвела потомство спустя несколько лет изоляции от самца
Акула по имени Леони провела 12 лет с самцом в аквариуме Таунсвилла, Австралия. За все время у пары родилось 24 детеныша. В 2013 году самца перевели в отдельный аквариум, и Леони осталась одна. Проведя несколько лет вдали от своего партнера, в 2016 году акула внезапно родила трех совершенно здоровых отпрысков.
Это событие привлекло внимание Кристин Даджен, профессора из Университета Квинсленда в Брисбене, Австралия. Первоначально необходимо было убедиться, что Леони не хранила тем или иным образом сперму своего партнера, которая в итоге была использована для оплодотворения. Однако анализ ДНК показал, что у детей были лишь гены самки, после чего стало понятно, что акула, вероятно, размножилась бесполым путем.
Некоторые виды позвоночных действительно обладают способностью к бесполому воспроизводству, даже если они обычно размножаются половым путем. Такими животными являются некоторые акулы, индейки, комодские вараны, змеи и скаты. Тем не менее случай Леони — особенный: бесполое размножение обычно возникает у особей, никогда не осуществлявших связь с самцами, а Леони уже многократно становилась матерью. По словам Даджен, ранее были зафиксированы лишь два таких случая: подобным образом произвели потомство скат и удав.
Рассел Бондуриански, профессор из Университета Нового Южного Уэльса, говорит, что у видов, обладающих обоими репродуктивными режимами, часто наблюдается способность переключаться от одного типа размножения к другому, в зависимости от обстоятельств, однако на практике это происходит крайне редко. Подобный инбридинг — крайняя мера, поскольку он уменьшает генетическое разнообразие и приспособляемость. Ученые полагают, что это способность функционирует как временный механизм, который активируется лишь в крайнем случае.
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