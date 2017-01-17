Холод убил сотни тысяч альпак в Перу
Климатическая аномалия в Перу поставила местных парнокопытных — альпак — на грань вымирания. С августа прошлого года здесь долго держалась засуха, а затем ударили морозы, и на пастбищах замерзла трава. Альпаки (Vicugna pacos), обитающие на высокогорьях, уже были ослаблены вследствие засухи, потому даже краткосрочное отсутствие доступа к корму оказалось критичным: они не смогли пережить голод и умерли.
Наибольшее число жертв отмечено в районе города Аякучо на юге страны: здесь крестьяне, разводящие альпаков, потеряли от 30 до 50 животных на семью. Общее число погибших парнокопытных превышает 180 000, при этом фермеры подчеркивают, что речь идет о взрослых особях, а холод не пережили еще тысячи малышей.
Проблемы, вызванные изменением климата, в регионе продолжаются. Морозы сменились ливнями, которые привели к наводнениям. Экстренная эвакуация потребовалась жителям восточной части Перу, где залитыми оказались целые населенные пункты. Уровень воды в реках поднялся почти на два метра; людям пришлось спасаться, залезая на деревья. Количество погибших от наводнения домашних животных и, в том числе альпак, пока не подсчитано.
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