  • За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса
    Закат над сгоревшим лесом. Фото: Константин Чернов
  • За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса
    Фото: Ольга Акулинина
  • За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса
    Знаменитый танцующий лес. Куршская коса, Калининградская область. Фото: Александр Чазов
  • За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса
    Лес в тумане на берегах реки Угра, Смоленская область. Фото: Денис Щербак
Природа

За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса

Площадь малонарушенных лесных территорий (МЛТ, дикие леса, не затронутые промышленной деятельностью) продолжает сокращаться, говорится в результатах исследования, опубликованного в Science Advances.
Гринпис России
16 января 2017 в 19:22
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С 2000 по 2013 годы мировая площадь МЛТ сократилась на 7,2%. В России за аналогичный период этот показатель составляет 6,5%, а именно 178 000 км², что сопоставимо с площадью Республики Карелия.

Главная причина уничтожения диких лесов — заготовка древесины (на нее пришлось 37% сокращения). Другие важные факторы — сельское хозяйство (27,7%), горная промышленность, добыча нефти и газа и вызванные человеком лесные пожары.

Самые крупные массивы нетронутых лесов пока остаются в России, Канаде и Бразилии.

При сохранении нынешних темпов сведения лесов некоторые страны (среди них — Камбоджа, Лаос, Парагвай) уничтожат все свои МЛТ уже в течении 20 лет. Еще 15 стран (в том числе богатые лесами Боливия, Республика Конго, Мьянма) лишатся их за 60 лет. Но на практике темпы разрушения нетронутых лесов постоянно растут.

Особенно тревожна ситуация в тропической зоне. Здесь скорость исчезновения диких лесов в 2011—2013 утроилась по сравнению с тем, что было десятью годами раньше. В Латинской Америке их стало меньше на 322 000 км², в Африке — на 101 000 км².

Исключительно важную роль в сохранении МЛТ играют особо охраняемые природные территории, хотя и они не гарантируют 100%-й защиты, отмечает «Гринпис России». В Евразии скорость исчезновения диких лесов вне ООПТ была в четыре раза выше. Во всем мире защищены законом лишь 13% малонарушенных лесов. Читать далее

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