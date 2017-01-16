За 13 лет Россия потеряла 178 000 км² леса
С 2000 по 2013 годы мировая площадь МЛТ сократилась на 7,2%. В России за аналогичный период этот показатель составляет 6,5%, а именно 178 000 км², что сопоставимо с площадью Республики Карелия.
Главная причина уничтожения диких лесов — заготовка древесины (на нее пришлось 37% сокращения). Другие важные факторы — сельское хозяйство (27,7%), горная промышленность, добыча нефти и газа и вызванные человеком лесные пожары.
Самые крупные массивы нетронутых лесов пока остаются в России, Канаде и Бразилии.
При сохранении нынешних темпов сведения лесов некоторые страны (среди них — Камбоджа, Лаос, Парагвай) уничтожат все свои МЛТ уже в течении 20 лет. Еще 15 стран (в том числе богатые лесами Боливия, Республика Конго, Мьянма) лишатся их за 60 лет. Но на практике темпы разрушения нетронутых лесов постоянно растут.
Особенно тревожна ситуация в тропической зоне. Здесь скорость исчезновения диких лесов в 2011—2013 утроилась по сравнению с тем, что было десятью годами раньше. В Латинской Америке их стало меньше на 322 000 км², в Африке — на 101 000 км².
Исключительно важную роль в сохранении МЛТ играют особо охраняемые природные территории, хотя и они не гарантируют 100%-й защиты, отмечает «Гринпис России». В Евразии скорость исчезновения диких лесов вне ООПТ была в четыре раза выше. Во всем мире защищены законом лишь 13% малонарушенных лесов. Читать далее
К счастью, есть и позитивные тенденции, которые могут замедлить темпы этого разрушения в ближайшие годы. В первую очередь, это признание прав коренного населения, которое выступает за сохранение и ответственное использование древних лесов. К примеру, правительство Индонезии впервые признало права коренных народов на девять традиционно используемых ими лесных массивов. В Бразилии борьба народа Мундуруку против гигантской ГЭС, из-за которой планировалось затопить большие участки леса, оказалась успешной. В Канаде суды признают право коренного населения на управление их традиционными землями, идет разработка концепции «Традиционных культурных ландшафтов», чтобы гарантировать право народов на леса, используемые ими испокон веков.
Система сертификации экологической и социальной ответственности лесопользователей FSC пока не смогла замедлить темпы потери лесов на планете. Но в начале января она опубликовала требование к компаниям приостановить работы в малонарушенных лесах до того момента, пока руководства по их сохранению не будут разработаны.