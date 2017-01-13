  • Редкий морской дракон впервые снят на видео
    Фото: Western Australian Museum
  • Редкий морской дракон впервые снят на видео
    Фото: Ucsd.edu
Природа

Редкий морской дракон впервые снят на видео

В 2015 году в Австралии был обнаружен новый представитель семейства игловых рыб, однако открытие было сделано по образцу, хранящемуся в музее. Загадочное существо впервые показалось на глаза человека лишь недавно.
Анастасия Баринова
13 января 2017 в 15:24
3

В семейство игловых (Syngnathidae) входит более 230 видов рыб, в том числе морские коньки, а также их разновидность — морские драконы. До 2015 года науке было известно только два представителя этого вида: обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus) и лиственный (Phycodurus eques) морские драконы. Оба они по классификации Международного союза охраны природы относятся к уязвимым видам.

Изучая экспонаты из коллекции Музея Западной Австралии в Перте, биологи обнаружили беременного самца темно-красного цвета. Согласно данным из реестра, он был пойман в 2007 году у южного побережья Австралии. Анализ ДНК, а также ряд анатомических деталей не оставляли сомнения: речь идет о новом виде морских драконов. Он получил имя Phyllopteryx dewysea (рубиновый).

Позднее в музейных коллекциях было найдено еще две особи Phyllopteryx dewysea, при этом первая относится к 1919 году. Однако в естественной среде обитания рубиновых морских драконов никто не видел. Предположительно, они обитают на глубинах более 50 метров: там вода способна насытить покров густо-красным цветом, что, в свою очередь, позволяет рыбе отлично маскироваться. Читать далее

Тоже интересно

Найден легендарный «дельфин-ворон»

Обсудить
СМИ2
Охотники добыли невероятно огромного кабана (фото)
Охотники добыли невероятно огромного кабана (фото)
Тоже интересно
На дне Марианской впадины найдена рыба-призрак: видео
На дне Марианской впадины найдена рыба-призрак: видео
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Что думают иностранцы о русской зиме?
Что думают иностранцы о русской зиме?