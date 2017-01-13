Редкий морской дракон впервые снят на видео
В семейство игловых (Syngnathidae) входит более 230 видов рыб, в том числе морские коньки, а также их разновидность — морские драконы. До 2015 года науке было известно только два представителя этого вида: обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus) и лиственный (Phycodurus eques) морские драконы. Оба они по классификации Международного союза охраны природы относятся к уязвимым видам.
Изучая экспонаты из коллекции Музея Западной Австралии в Перте, биологи обнаружили беременного самца темно-красного цвета. Согласно данным из реестра, он был пойман в 2007 году у южного побережья Австралии. Анализ ДНК, а также ряд анатомических деталей не оставляли сомнения: речь идет о новом виде морских драконов. Он получил имя Phyllopteryx dewysea (рубиновый).
Позднее в музейных коллекциях было найдено еще две особи Phyllopteryx dewysea, при этом первая относится к 1919 году. Однако в естественной среде обитания рубиновых морских драконов никто не видел. Предположительно, они обитают на глубинах более 50 метров: там вода способна насытить покров густо-красным цветом, что, в свою очередь, позволяет рыбе отлично маскироваться. Читать далее
Музейные образцы — светлые, поскольку окраска тускнеет при исчезновении контакта с водой. Именно этим объясняется тот факт, что Phyllopteryx dewysea столько лет оставались неизвестными. Поняв, что новый вид рыб следует искать на больших глубинах, ученые запустили под воду роботизированную камеру. Местом поисков стала акватория австралийского архипелага Речерч (Recherche Archipelago), где на побережье недавно были найдены два мертвых рубиновых морских дракона. Экспедиция увенчалась успехом: в начале 2017 года в ее объектив попали сразу две особи.
Видеозапись имеет большое значение для морской биологии: ученые не только подтвердили свои версии о жизни и особенностях поведения Phyllopteryx dewysea, но и получили дополнительные сведения. Оказывается, рубиновый морской дракон умеет хватать предметы своим хвостом, и это отличает его от двух других представителей вида.
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