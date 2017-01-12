Природа

7 самых примечательных заповедников и национальных парков

11 января 1917 года был создан первый в стране заповедник — Баргузинский. За прошедшие сто лет в России было взято под охрану порядка 200 млн га или около 11% территории всей страны. WWF России выбрал 7 самых примечательных охраняемых территорий России.
WWF России
12 января 2017 в 19:03
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  • 7 самых примечательных заповедников и национальных парков
    Фото: Куликова Елена Николаевна

Самая маленькая

Самой маленькой охраняемой природной территорией России является заповедник «Галичья гора» (Липецкая область). Его площадь составляет всего 2,3 кв. км, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть. Здесь представлена кавказская, алтайская и даже альпийская флора. Кроме того, в «Галичьей горе» невероятно большое разнообразие насекомых. Также здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука, кабана и даже лося.

Самая большая

  • 7 самых примечательных заповедников и национальных парков
    Фото: Гнатенко Артем

Самой большой по площади охраняемой территорией России является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) — 42 000 кв. км. Тут находится самое «богатое» белыми медведями место материковой Евразии. По территории заповедника проходит один из важнейших миграционных путей этого вида. Также здесь сохранились популяции арктических не мигрирующих диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь.

Самая кошачья

  • 7 самых примечательных заповедников и национальных парков
    Фото: Юсин Геннадий Иванович

Национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край) — единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства «большие кошки»: амурский тигр и дальневосточный леопард. Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической фауны. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются дальневосточный лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый медведь, кабарга, косуля, горал, дикий кабан, енотовидная собака и маньчжурский заяц.

Самая плодовитая

  • 7 самых примечательных заповедников и национальных парков
    Фото: Новичкова Анна
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