Обезьяны оплакивают робота-шпиона: видео
Для подготовки цикла программ о дикой природе журналисты телеканала BBC придумали необычный ход: в стаи зверей помещалась роботизированная модель, оснащенная видеокамерами. Внешне робот не отличался от представителей каждого из выбранных видов животных.
Снятые таким образом программы Spy in the Wild, которые транслируются на канале BBC One, уже знакомили зрителей с жизнью крокодилов, луговых собачек, пингвинов, жирафов и других животных. Один из сюжетов был посвящен обезьянам из семейства мартышковых — гульманам (Semnopithecus).
Дистанционно управляемая модель малыша-гульмана вела съемку с помощью встроенной вместо глаз камеры, но один из приматов случайно уронил ее с дерева. Решив, что детеныш погиб при падении, виновник принялся его оплакивать. К траурному ритуалу присоединилась вся стая.
Обезьяны воздавали почести «погибшему малышу» и дарили друг другу утешительные объятия — так же точно, как вели бы себя в случае гибели настоящего члена их группы.
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