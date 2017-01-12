  • Самая черная орхидея в мире расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Самая черная орхидея в мире расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Самая черная орхидея в мире расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
Природа

Самая черная орхидея в мире расцвела в «Аптекарском огороде»

Самая черная орхидея в мире под названием Фредкларкеара расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
12 января 2017 в 14:06
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В пятницу, 13 января, уникальное растение появится на VIII фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде».

Черная орхидея Фредкларкеара — это гибрид, выведенный известным селекционером из Калифорнии Фредом Кларком, удостоившимся многочисленных престижных наград за свой шедевр.

Разумеется, чёрный цвет лепестков растения — не вполне себе чёрный, потому что орхидеи не вырабатывают этот цвет. Окрашивание лепестков происходит за счет пигментных веществ: красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной «черноты», потому что готичные орхидеи пользуются популярностью по всему миру.

  • Самая черная орхидея в мире расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород

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