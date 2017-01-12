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Pulse: черно-белый таймлапс о грозе
Pulse — это авторский короткометражный черно-белый фильм о красоте грозы. Фотограф из Аризоны отснял материал и смонтировал оригинальный таймлапс за несколько лет, проведенных в поездках по стране.
После нескольких лет работы фотограф Майк Олбински представил небольшое авторское кино с черно-белыми таймлапсами, снятыми во время непогоды. Благодаря обесцвечиванию визуального ряда фотограф смог показать уникальную текстуру и характер грозового фронта, принимающего причудливые формы.