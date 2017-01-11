  • Жираф украл у туристов мороженое: видео
    Фото: Glen Bowman/Flickr.com
  • Жираф украл у туристов мороженое: видео
    Фото: Dhinakaran Gajavarathan/Flickr.com
Природа

Жираф украл у туристов мороженое: видео

Отправляясь на сафари, туристы мечтают увидеть диких животных в их естественной среде обитания. Но немногим счастливчикам выпадает еще и личный контакт. Одна из таких встреч снята на видео.
Анастасия Баринова
11 января 2017 в 15:55
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Семья немецких туристов на машине осматривала парк Серенгети в Восточной Африке. День был жаркий, и родители вместе с детьми ели мороженое. Ехали они очень медленно, потому что передвигаться по паркам на транспортных средствах разрешается только на низких скоростях и с большим количеством остановок, чтобы не тревожить животных.

Внезапно в открытое окно автомобиля заглянул жираф и тут же принялся слизывать мороженое из рожка в руках туристки. В природных парках, как и в зоопарках, кормить животных запрещается, но в данном случае ситуация была безвыходная.

Утолив первый голод, жираф отошел в сторону, а женщина продолжила есть лакомство несмотря на то, что его со всех сторон облизал дикий зверь. Но ее трапеза продолжалась недолго: жираф вернулся и проглотил рожок целиком.

Посмотрите, как гепард запрыгнул в машину к туристам.

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СМИ2
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