Как на воде появляются идеальные ледяные круги: видео
Для появления в водоеме ровного ледяного круга требуется совокупность нескольких факторов: низкие температуры, определенная скорость течения и изогнутая форма береговой линии. Под действием вихревых токов глыба льда медленно вращается в воде, и ее края стираются при столкновении с сушей.
Самая ранняя запись о подобном явлении относится к 1895 году. Наиболее часто оно наблюдается в Скандинавии и Северной Америке, но также его видели в Германии, Великобритании и России. В среднем диаметр дисков — около 15 метров, а самый большой в истории ледяной круг был замечен на озере Байкал: в диаметре он достигал четырех километров.
Недавно замерзший лед принял круглую форму в районе города Норт-Бенд (штат Вашингтон). Фотографии и видеозаписи сделала Кейлин Мессер (Kaylyn Messer). По ее словам, сама съемка длилась недолго, но она не могла оторваться от захватывающего зрелища еще несколько часов: медленно вращающийся ледяной диск создавал настроение для медитации.
Снимки были сделаны вовремя: уже на следующий день река очистилась ото льда. Узнайте о ледяных кругах больше.