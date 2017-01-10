  • Подлеморье. Столетие первого в России заповедника
    Осенний шторм катит валы в губе Иринда. Могучие лиственницы готовятся сбросить последнюю пожелтевшую хвою. Скоро зима. Фото: Сергей Шитиков
  • Подлеморье. Столетие первого в России заповедника
    Первый заповедник страны был создан специально для сохранения баргузинского соболя — самого ценного из русских соболей. Баргузинский соболь питается не только мышевидными грызунами и семенами кедра, но и ягодами, например рябиной. Фото: Артур Мурзаханов
  • Подлеморье. Столетие первого в России заповедника
    Вечер окрасил в розовый цвет торосы и вершины Баргузинского хребта. Это самый мощный и высокий из окружающих Байкал хребтов. На его западном склоне берут начало реки Подлеморья. Фото: Сергей Шитиков
  • Подлеморье. Столетие первого в России заповедника
    Осенняя листва в реке Кабанья. Одна из крупных рек заповедника находится на территории биосферного полигона, где разрешены познавательный туризм и ограниченное традиционное природопользование. Фото: Ольга Каменская
Природа

Подлеморье. Столетие первого в России заповедника

Раскинувшийся на байкальском берегу Баргузинский заповедник, а вместе с ним и вся система особо охраняемых природных территорий России празднует столетие.
Екатерина Головина
10 января 2017 в 19:12
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Подлеморье… Подле моря. Ни один из исконных жителей этих берегов не назовет Байкал озером. Море. Ушел в море. Вернулся с моря.

Подлеморьем называют сказочно богатый край на северо-восточном берегу Байкала. «Заповедное Подлеморье» — такое имя получила особо охраняемая природная территория, объединившая Забайкальский национальный парк, Фролихинский заказник и Баргузинский заповедник — первый в стране. 11 января 2017 года (дата по новому стилю) он празднует вековой юбилей.

Заповедник был создан специально для сохранения баргузинского соболя, самого редкого из русских соболей. Драгоценным «брендом» Российской Империи, важнейшей статьей доходов Сибири он стал задолго до появления нефтяных скважин. Накануне Первой мировой войны зверопромышленники забили тревогу — численность соболя падала от Урала до Камчатки. Был введен повсеместный запрет на добычу зверя. Департамент земледелия подготовил проект «соболиных экспедиций», чтобы выяснить, где соболь еще сохранился и как можно его спасти. В 1914 году на пароходе «Святой Феодосий» на северо-восток Байкала отправился отряд из пяти человек под руководством Георгия Доппельмаира. Два года работы в первозданной тайге привели к небывалому доселе результату: Подлеморье обрело неприкосновенный — заповедный — статус.

Есть расхожее мнение, что браконьерство непобедимо. Мы решили развенчать этот миф.
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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