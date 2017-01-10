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Как рыбки могут любоваться окружающим миром из пруда: видео
Турецкий аквариумист предложил своим питомцам необычное развлечение.
Анастасия Баринова
10 января 2017 в 18:11
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Обитатели домашних аквариумов могут рассматривать окружающий мир сквозь стекло, тогда как рыбы в пруду довольствуются только подводными видами. Недавно в турецком сообществе любителей аквариумов Akvaryum Günlüğü появилось видео, показывающее, как рыбок можно «социализировать».
Для реализации проекта изобретателю понадобились металлический каркас и помпа. Он установил перевернутый аквариум на каркас, а затем откачал из него воздух. На видеозаписи видно, как жители пруда осваивали новую территорию: первыми в аквариум заплыли мальки, а затем к ним присоединились крупные яркие рыбы. Автор идеи полагает, что рыбам будет интересно разглядывать окружающий мир сквозь прозрачные стенки аквариума.
Узнайте о том, какую музыку различают рыбки.