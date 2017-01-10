Зайчиха избивает соперниц: видео
Героями съемки стали зайцы-беляки (Lepus timidus) — распространенный вид млекопитающих северной части Евразии. Специалисты, просматривая видеозапись, почти уверены, что на ней запечатлена схватка трех зайчих, однако ракурс не позволяет стопроцентно установить пол животных. Тем не менее, говорят биологи, скорее всего сражаются именно самки, поскольку самцы зайца-беляка вообще редко вступают в битвы между собою.
И хотя драки за внимание самцов характерны для зайчих — время действия ставит специалистов в тупик. В теплых уголках планеты зайцы размножаются по два-три раза за год, однако на севере Шотландии спаривание происходит только весной или летом, но не в разгар зимы. Таким образом, героиня видео могла отбиваться от назойливых самцов.
Вместе с тем, не исключается и «брачная» версия. Базовые инстинкты животных в последние десятилетия сильно изменились: из-за изменения климата и под влиянием человека. Если на видео показаны три сражающиеся самки, значит, они пытаются привлечь внимание представителя противоположного пола. Перед тем, как продолжить свой род, заяц должен быть уверен, что мать его детей будет самой здоровой и выносливой по сравнению с другими самками.
Посмотрите, как пингвин сражается с соперником.