Ураган уничтожил секвойю с тоннелем в США
Секвойя, не выдержавшая непогоды, была достопримечательностью Парка больших деревьев Калаверас (Calaveras Big Trees State Park). Точный возраст дерева не известен; по приблизительным данным, ему не менее тысячи лет. Первые отверстия в стволе диаметром 10 метров появились в результате лесных пожаров. В конце XIX века на их основе прорубили тоннель, чтобы парк мог конкурировать с Йосемити и его знаменитой секвойей.
Новая туристическая достопримечательность получила имя «Хижина первопроходца» (Pioneer Cabin Tree). Первоначально через нее разрешалось проезжать конным повозкам и автомобилям, а посетителей парка призвали вырезать на дереве свои имена. В XX веке экологам удалось защитить гигантскую секвойю: оставлять зарубки на память было запрещено; прекратилась и практика проезда транспорта сквозь деревянный тоннель.
В минувшие выходные по штатам Калифорния и Невада прокатился мощный шторм, сопровождавшийся ураганным ветром. Вызванные непогодой наводнения довершили свое дело: 9 января смотрители парка обнаружили, что гигантская секвойя рухнула.
По данным Лесной службы США, теперь в парках страны не осталось ни одного подобного дерева. Самое известное, йосемитская Уавона возрастом более 2000 лет, погибла еще в 1969 году.
Тем не менее, в США еще осталось три секвойи с прорубленными в них тоннелями. Все они являются собственностью частных компаний.
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