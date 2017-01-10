Тупорылая акула атакует дайвера: видео
Тупорылые акулы (Carcharhinus leucas), наряду с тигровой, белой и длиннокрылой, входят в число самых агрессивных и опасных для человека. Это способствует совокупность факторов: крупный размер, мощные челюсти, агрессивный характер, а также обитание в мутной воде на мелководье. Именно тупорылая акула считается вдохновителем писателя Питера Бенчли на создание знаменитого романа «Челюсти».
Нападение тупорылой акулы на 35-летнего Керри Дэниела произошло в районе Большого Барьерного рифа. Он отправился на подводную охоту, имея ружье и видеокамеру. По словам дайвера, он вместе с друзьями ежегодно погружается в этих местах, но обычно акулы интересуются добытой людьми рыбой.
На этот же раз мужчина успел заметить, что акула резко взяла курс на него самого. Керри успел отразить атаку, вонзив ружье в пасть акулы. Сначала ему показалось, что он лишь ранил хищника, и тот сейчас выплюнет ружье, но затем дайвер понял, что гарпун пронзил пасть. Надеяться на возвращение оружия уже не имело смысла, и дайвер уплыл с места происшествия.
Комментируя видео, специалисты отметили, что столь агрессивное поведение необычно даже для тупорылых акул.
Посмотрите на схватку тигровой акулы и акулы-молота.