  • Тупорылая акула атакует дайвера: видео
    Фото: Liquid Vision/YouTube
  • Тупорылая акула атакует дайвера: видео
    Фото: Wikipedia
Природа

Тупорылая акула атакует дайвера: видео

Дайвер, погружавшийся у берегов Квинсленда, был атакован тупорылой акулой. Хорошая реакция и наличие ружья для подводной охоты позволили ему остаться в живых.
Анастасия Баринова
10 января 2017 в 13:26
4

Тупорылые акулы (Carcharhinus leucas), наряду с тигровой, белой и длиннокрылой, входят в число самых агрессивных и опасных для человека. Это способствует совокупность факторов: крупный размер, мощные челюсти, агрессивный характер, а также обитание в мутной воде на мелководье. Именно тупорылая акула считается вдохновителем писателя Питера Бенчли на создание знаменитого романа «Челюсти».

Нападение тупорылой акулы на 35-летнего Керри Дэниела произошло в районе Большого Барьерного рифа. Он отправился на подводную охоту, имея ружье и видеокамеру. По словам дайвера, он вместе с друзьями ежегодно погружается в этих местах, но обычно акулы интересуются добытой людьми рыбой.

На этот же раз мужчина успел заметить, что акула резко взяла курс на него самого. Керри успел отразить атаку, вонзив ружье в пасть акулы. Сначала ему показалось, что он лишь ранил хищника, и тот сейчас выплюнет ружье, но затем дайвер понял, что гарпун пронзил пасть. Надеяться на возвращение оружия уже не имело смысла, и дайвер уплыл с места происшествия.

Комментируя видео, специалисты отметили, что столь агрессивное поведение необычно даже для тупорылых акул.

Посмотрите на схватку тигровой акулы и акулы-молота.

Тоже интересно

Как победить в схватке с акулой

Обсудить
СМИ2
Чешские ученые заявили о губительных свойствах пива для человека
Чешские ученые заявили о губительных свойствах пива для человека
Тоже интересно
Большая белая акула: враг или жертва?
Большая белая акула: враг или жертва?
Женщины моря
Женщины моря