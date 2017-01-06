Самая высокая в мире собака: видео
По данным экспертов Книги рекордов Гиннесса, самыми высокими на планете собаками являются немецкие доги. Рекордсменом среди сук в настоящее время является Лиззи, живущая во Флориде (96,41 см).
Столь же необычно высокий кобель долгое время известен не был: прежний рекордсмен, немецкий дог по кличке Зевс (111 см) скончался в штате Мичиган в 2011 году. С тех пор специалисты из Книги рекордов Гиннесса рассматривали заявки с целью поиска нового победителя — и наконец нашли.
Самым высоким псом на Земле официально признан четырехлетний Фредди из города Ли-он-Си на юго-востоке Великобритании. Его высота в холке составляет 103 см, а поднявшись на дыбы, Фредди становится великаном ростом 220 см.
Средние показатели для немецких догов: 80 — 90 см в холке для кобелей, 72 — 84 см для сук. По словам хозяйки Фредди, рекорд особенно удивителен с учетом того, что ее питомец родился очень слабым и был отлучен от матери на две недели раньше положенного срока.
Узнайте о самых высоких собаках из прошлого.