Сетчатая змея ест питона: видео
Сетчатая, или восточная коричневая змея (Pseudonaja textilis) является одной из самых ядовитых в мире: человек, не получивший противоядия, умрет от ее укуса за 15 минут. Основу рациона этих рептилий составляют различные грызуны, лягушки, небольшие птицы и яйца. Кроме того, они могут питаться другими змеями (включая представителей своего вида); главный критерий — меньший размер.
Об исключении из этого правила рассказали профессиональные змееловы, которых вызвала хозяйка одного из частных домов в районе Брисбена. Женщина обнаружила на своем заднем дворе двух крупных змей, одна из которых заглатывала другую. Специалисты с удивлением опознали в жертве австралийского коврового питона, не уступавшего по размерам охотнику.
Процесс пищеварения у змей занимает долгое время, и беспокоить их в этот период нельзя: рептилия выплюнет непережеванную пищу и больше к ней не вернется, отправившись на новую охоту. От змееловов требовалось прогнать ядовитого гостя с территории частного дома.
Они поместили сетчатую змею в темный мешок и отвезли в пустынную местность за городом. Когда змея оказалась на свободе, питон все еще был внутри нее, а это значит, что змееловы со своей задачей справились.
Узнайте, что случилось с питоном, проглотившим металлические щипцы.