  • Сетчатая змея ест питона: видео
    Фото: Caters TV/YouTube
  • Сетчатая змея ест питона: видео
    Фото: Caters TV/YouTube
  • Сетчатая змея ест питона: видео
    Сетчатая коричневая змея Фото: Poyt448/Wikipedia
  • Сетчатая змея ест питона: видео
    Фото: Amos T Fairchild/Wikipedia
Природа

Сетчатая змея ест питона: видео

Змеи в Австралии нередко приползают в жилища, становясь угрозой человеку. Группа змееловов из штата Квинсленд сняла видео о возвращении в дикую природу сетчатой змеи, проглотившей питона.
Анастасия Баринова
6 января 2017 в 14:03
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Сетчатая, или восточная коричневая змея (Pseudonaja textilis) является одной из самых ядовитых в мире: человек, не получивший противоядия, умрет от ее укуса за 15 минут. Основу рациона этих рептилий составляют различные грызуны, лягушки, небольшие птицы и яйца. Кроме того, они могут питаться другими змеями (включая представителей своего вида); главный критерий — меньший размер.

Об исключении из этого правила рассказали профессиональные змееловы, которых вызвала хозяйка одного из частных домов в районе Брисбена. Женщина обнаружила на своем заднем дворе двух крупных змей, одна из которых заглатывала другую. Специалисты с удивлением опознали в жертве австралийского коврового питона, не уступавшего по размерам охотнику.

Процесс пищеварения у змей занимает долгое время, и беспокоить их в этот период нельзя: рептилия выплюнет непережеванную пищу и больше к ней не вернется, отправившись на новую охоту. От змееловов требовалось прогнать ядовитого гостя с территории частного дома.

Они поместили сетчатую змею в темный мешок и отвезли в пустынную местность за городом. Когда змея оказалась на свободе, питон все еще был внутри нее, а это значит, что змееловы со своей задачей справились.

Узнайте, что случилось с питоном, проглотившим металлические щипцы.

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