Самая старая косатка в мире умерла
Средняя продолжительность жизни у самцов косаток достигает 50 лет, а самки доживают максимум до 80−90 лет. 105-летняя косатка по кличке Бабуля известна с 1967 года: ее поймали для того, чтобы отправить в парк развлечений, но она оказалась для этого слишком стара. На тот момент, как подсчитали специалисты, ей было 56 лет.
Впоследствии результаты биопсии позволили предположить, что Бабуля может быть моложе на 10−20 лет, но в любом случае она является самой пожилой в мире косаткой из числа известных человеку.
Животное занесли в реестр под именем J2 и отпустили на свободу. Буква J относит Бабулю к особой группе косаток, живущих исключительно в северо-западной части североамериканской части Тихого океана. Это крайне малочисленная группа, и она занесена в Красную книгу США.
С тех пор ученые следят за перемещениями Бабули. Ее видели в самых разных местах, от Калифорнии до Канады, и нередко — в сопровождении ее многочисленного потомства. Последние данные о Бабуле относятся к октябрю 2016 года, и биологи полагают, что животное скончалось. Стая косаток, которую ранее всегда возглавляла Бабуля, теперь плавает без нее.
Комментируя смерть легендарной косатки, ученые говорят, что она внесла неоценимый вклад в науку, и эта информация еще долгие годы пригодится для изучения китообразных.
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