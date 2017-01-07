  • Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео
    Фото: Parks Australia/Flickr.com
  • Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео
    Фото: John Tann/Wikipedia
  • Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео
    Фото: Ian Usher/Wikipedia
Природа

Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео

На австралийском острове Рождества ежегодно происходит уникальное природное явление: по его территории в ноябре или декабре начинают перемещаться миллионы красных крабов.
Анастасия Баринова
7 января 2017 в 12:01
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Остров Рождества (Christmas Island) находится в 1600 километрах к северо-западу от материковой части Австралии в Индийском океане. Эндемичные красные крабы (Gecarcoidea natalis) мигрируют из тропических лесов его центральной части на побережье для размножения. Начало их передвижения зависит от погодных условий и, в частности, от дождей, поскольку крабам жизненно необходима влага.

В среднем процесс миграции занимает 18 дней. В эти дни более 120 миллионов крабов покрывают территорию острова своеобразной ковровой дорожкой. Они передвигаются и по глухим лесным массивам, и по оживленным автомагистралям, поэтому правительство взяло на себя заботу об этих уникальных животных. Для их безопасности построены временные мосты, а на некоторые трассы полностью перекрывается доступ людей и транспортных средств.

  • Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео
    Фото: David Stanley/Flickr.com

Достигнув побережья, самцы роют норы, где затем происходит спаривание. После этого самки, дождавшись прилива, откладывают яйца прямо в океан. Крохотные личинки вылупляются вскоре после контакта с морской водой, и на протяжении месяца они проходят несколько стадий развития. Превратившись наконец в молодых крабов (их размер не превышает 5 мм), юные особи начинают свое первое путешествие вглубь острова. Уходит на это около девяти дней.

Половая зрелость у красных крабов наступает в трехлетнем возрасте, и тогда они проделывают обратный путь к океану для того, чтобы дать жизнь новым представителям своего вида.

Посмотрите на крабов, похожих на зомби.

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