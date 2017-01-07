Миллионы красных крабов на острове Рождества: видео
Остров Рождества (Christmas Island) находится в 1600 километрах к северо-западу от материковой части Австралии в Индийском океане. Эндемичные красные крабы (Gecarcoidea natalis) мигрируют из тропических лесов его центральной части на побережье для размножения. Начало их передвижения зависит от погодных условий и, в частности, от дождей, поскольку крабам жизненно необходима влага.
В среднем процесс миграции занимает 18 дней. В эти дни более 120 миллионов крабов покрывают территорию острова своеобразной ковровой дорожкой. Они передвигаются и по глухим лесным массивам, и по оживленным автомагистралям, поэтому правительство взяло на себя заботу об этих уникальных животных. Для их безопасности построены временные мосты, а на некоторые трассы полностью перекрывается доступ людей и транспортных средств.
Достигнув побережья, самцы роют норы, где затем происходит спаривание. После этого самки, дождавшись прилива, откладывают яйца прямо в океан. Крохотные личинки вылупляются вскоре после контакта с морской водой, и на протяжении месяца они проходят несколько стадий развития. Превратившись наконец в молодых крабов (их размер не превышает 5 мм), юные особи начинают свое первое путешествие вглубь острова. Уходит на это около девяти дней.
Половая зрелость у красных крабов наступает в трехлетнем возрасте, и тогда они проделывают обратный путь к океану для того, чтобы дать жизнь новым представителям своего вида.
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