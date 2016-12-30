Как личинки рыб находят дорогу домой
Исследование провели морские биологи из научного центра ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies при поддержке немецких и австралийских коллег. Специалисты изучали рыбу, которая живет и размножается в коралловых рифах. Течение уносит вылупившиеся личинки далеко от рифов, но научившись плавать, более половины рыб (60%) возвращаются к месту своего рождения.
Проведя наблюдения, ученые опровергли версию о связи навигационных способностей с солнцем, поскольку рыбы безошибочно находили путь и в ночное время. Эксперименты, проводившиеся в лабораторных условиях с помощью магнита, доказали наличие у рыб своеобразного «компаса».
Объект исследования, рыба Ostorhinchus doederleini, обитает на Большом Барьерном рифе рядом с островом Уан-Три (One Tree) вдоль северо-восточного побережья Австралии. Эти рыбы относятся к «инкубирующим икру во рту»: после того, как самка заканчивает метать икру, самец собирает ее в рот. Часть икринок становится его пищей, но многим личинкам удается вылупиться.
Затем течения относят их на север-северо-запад, а на следующей стадии своего развития они самостоятельно плывут домой, выбирая направление на юг-юго-восток. Для проверки версии о «компасе» биологи поместили личинки в резервуар, повернув обычную магнитную силу Земли к северу на 120° по часовой стрелке. Рыбы почувствовали это и изменили направление.
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