Редкие кадры: молодые оцелоты попали на скрытую камеру
Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (United States Fish and Wildlife Service) выпустила пресс-релиз, посвященный успехам экологической организации Laguna Atascosa National Wildlife Refuge. Оцелоты, вернувшиеся на одну из подведомственных ей территорий, Yturria Ranch, приступили к воспроизведению рода.
Оцелот (Leopardus pardalis) — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в тропических лесах Америки. Его популяция уменьшается вместе с исчезновением естественной среды обитания. Ранее на оцелота также охотились из-за ценного меха, но комплекс природоохранных мер позволил восстановить численность популяции. В наши дни Международный союз охраны природы относит это животное к видам, «находящимся под наименьшей угрозой».
Условия в лесах штата Техас оказались для оцелотов привлекательными: здесь часто идут дожди, буйная растительность привлекает мелких млекопитающих, а за ними приходят и крупные хищники. Экологи, в свою очередь, обеспечивают защиту территории и следят за здоровьем популяции.
Несколько лет назад в Техасе несколько оцелотов погибло по неосторожности на дорогах, но теперь они нашли безопасные участки леса, удаленные от человека. На протяжении нескольких лет специалисты Laguna Atascosa National Wildlife Refuge следили за оцелотами, обитающими в районе Yturria Ranch. Только две из семи самок находятся в детородном возрасте, и наконец недавно они принесли долгожданное потомство. Фотоловушки запечатлели трех малышей: это означает, что у одной из самок родилась двойня.