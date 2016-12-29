Как выглядит торнадо из птиц: видео
Обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris) могут объединяться в многочисленные, до нескольких тысяч особей, стаи. Во время группового полета они синхронно повторяют движения друг друга, поворачиваясь, снижая или набирая высоту одновременно. Скорость скворцов во время таких маневров достигает 40 км/ч, при этом птицы не сталкиваются друг с другом. Это выглядит настолько захватывающе, что фотограф Марко Кампасас (Marco Campazas), запечатлевший полет огромной стаи, назвал свой видеоролик «Волшебное облако».
Видео снято в конце декабря возле города Логроньо в испанском автономном сообществе Риоха, но подобное явление можно наблюдать по всему миру в сезон миграции скворцов. В начале года их стаи создали не менее удивительные фигуры в Израиле.
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