В Китае умер старейший в мире самец панды
Самец панды по кличке Пань-Пань («надежда») родился в лесах китайской провинции Сычуань в 1985 году. Он рано остался без матери и не смог бы выжить самостоятельно в дикой природе. Бамбукового медвежонка вовремя нашли люди: по словам смотрителей Центра защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China), малыш поступил в ужасающем состоянии: с недостатком веса, пожелтевшим мехом и слипшимися от выделений глазами. Заботой об осиротевшей панде занялись специалисты, а компанию ему составлял ровесник — еще один детеныш панды, живший в центре.
Благодаря необходимому уходу Пань-Пань вырос здоровым. Он считается самой плодовитой пандой: за 20 лет половой зрелости он становился отцом 130 раз. Четверть от всех панд, живущих в неволе, являются его потомками.
В природе большие панды доживают до 20 лет, а в неволе — до 25−30 лет (это эквивалентно человеческому столетнему возрасту). Пань-Пань, дожив до 31 года, побил рекорд среди панд-самцов. Он скончался от старости, но до последних дней обладал сравнительно хорошим здоровьем.
Предыдущая рекордсменка, панда по кличке Цзя Цзя, обитавшая в тематическом парке Ocean Park в Гонконге, в октябре 2016 года умерла в возрасте 38 лет. В настоящее время старейшим представителем панд на планете является 36-летняя самка по кличке Басы, обитающая в природоохранном центре провинции Фуцзянь.
Посмотрите, как Пань-Пань праздновал свой 30-летний юбилей.