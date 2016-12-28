  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Pixabay.com
  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Pixabay.com
  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Vadim Tolbatov/Wikipedia
Природа

Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя

На Земле есть несколько мест, где на протяжении десятилетий не прекращается пожар. Огонь имеет как природное, так и техногенное происхождение.
Анастасия Баринова
28 декабря 2016 в 16:47
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Вблизи Кемера в Турции находится "огненная гора Янарташ" (Yanartaş): на ее вершине на протяжении 2500 лет танцуют языки пламени. Легенда связывает это с историей о мифологической Химере, убитой на горе, а ученые объясняют огонь наличием метана и других газов, поднимающихся на поверхность.

  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Jyri Leskinen/Wikipedia

Еще один древний пожар, получивший название «Вечный», бушует в центре крупного нефтяного месторождения Баба-Гургур (Baba Gurgur) в Ираке, неподалеку от города Киркук. Как и в случае с «огненной горой», его причиной являются выбросы природного газа через расщелины в породах. Согласно официально подтвержденным данным, огонь здесь горит непрерывно как минимум 400 лет. Считается, что о Вечном пожаре упоминали Геродот и Плутарх; более того, многие верят, что именно в огонь Вечного пожара библейский царь Навуходоносор приказал бросить трех иудейских юношей за их отказ поклоняться идолу.

  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Chad.r.hill/Wikipedia

Первое документальное упоминание о Дымящихся холмах (Smoking Hills) на канадском мысе Батхерст относится к 1850-х годам: пламя заметили участники арктической экспедиции капитана Джона Мак-Клура. Сначала исследователи решили, что достигли цели своего похода (в их задачу входил поиск пропавшей экспедиции Франклина). Однако вблизи выяснилось, что огонь был разведен не потерявшимися полярниками, а самой природой. Скала, состоящая из смеси сланца и пирита с углем и серой, выветривается, и минералы при этом воспламеняются.

  • Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя
    Фото: Ansgar Walk/Wikipedia
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