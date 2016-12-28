  • Гепарды становятся вымирающим видом
    Гепард на охоте. Намибия. Фото: Elena Grishina
  • Гепарды становятся вымирающим видом
    Гепарды на термитнике. Кения. Фото: Сергей Урядников
  • Гепарды становятся вымирающим видом
    Молодые гепарды могут залезть на дерево, но с возрастом когти самого быстрого животного на планете затупляются. Фото: Александр Перов
  • Гепарды становятся вымирающим видом
    Фото: Pixabay.com
  • Гепарды становятся вымирающим видом
    Фото: Pixabay
Природа

Гепарды становятся вымирающим видом

Международный союз охраны природы (МСОП) давно внес гепардов в список уязвимых видов, а недавно ученые, подсчитав общемировую численность этих животных, назвали их находящимися на грани исчезновения.
Анастасия Баринова
28 декабря 2016 в 13:49
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Новое исследование провели биологи из Зоологического общества Лондона. Согласно полученным данным, список стран, где представлен гепард, за несколько минувших лет не изменился, однако в каждом из мест количество особей уменьшилось.

Например, в Зимбабве в 1999 году насчитывалось 1200 гепардов, а спустя 16 лет — всего 170 гепардов. Еще одной страной, где сложилась наиболее тревожная ситуация, является Иран: с 2007 года популяция гепарда сократилась в два раза: со 100 до 50 особей.

Главной причиной исчезновения гепардов с лица Земли является уничтожение человеком их естественной среды обитания. Около 77% территории, на которой обитают эти животные, не входит в состав природных парков, что приводит к ее захвату под сельскохозяйственные нужды, а также бесконтрольному расцвету браконьерства.

В общей сложности на планете сейчас живет не более 7100 гепардов. Ученые призывают МСОП пересмотреть статус вида, поменяв его на «вымирающий», и обратить свое внимание на защиту популяций, обитающих вне природоохранных зон.

Узнайте об исчезновении других видов животных.

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