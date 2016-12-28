Гепарды становятся вымирающим видом
Новое исследование провели биологи из Зоологического общества Лондона. Согласно полученным данным, список стран, где представлен гепард, за несколько минувших лет не изменился, однако в каждом из мест количество особей уменьшилось.
Например, в Зимбабве в 1999 году насчитывалось 1200 гепардов, а спустя 16 лет — всего 170 гепардов. Еще одной страной, где сложилась наиболее тревожная ситуация, является Иран: с 2007 года популяция гепарда сократилась в два раза: со 100 до 50 особей.
Главной причиной исчезновения гепардов с лица Земли является уничтожение человеком их естественной среды обитания. Около 77% территории, на которой обитают эти животные, не входит в состав природных парков, что приводит к ее захвату под сельскохозяйственные нужды, а также бесконтрольному расцвету браконьерства.
В общей сложности на планете сейчас живет не более 7100 гепардов. Ученые призывают МСОП пересмотреть статус вида, поменяв его на «вымирающий», и обратить свое внимание на защиту популяций, обитающих вне природоохранных зон.
Узнайте об исчезновении других видов животных.