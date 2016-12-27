В Канаде найден картофель, посаженный почти 4000 лет назад
Находку совершили специалисты из Университета Саймона Фрейзера и археологической организации Katzie Development Limited Partnership.
В ходе раскопок было обнаружено более 150 древних орудий труда и почти 4000 клубней растения Sagittaria latifolia, которое также называют вапато, индейский или утиный картофель. Для его произрастания необходим слой воды, который был создан древними людьми при помощи каменных перегородок. Его спелые клубни можно употреблять как в сыром виде, так и после тепловой обработки.
В настоящее время вапато еще используется в кухне местных народов, но в мировой кулинарии, несмотря на его широкое распространение по планете, он признания не получил. Этнографы, путешествуя по Северной Америке, называют вкус индейского картофеля приятным и сравнивают с домашним хлебом.
Болотистая почва позволила хорошо сохраниться многим клубням: в некоторых до сих пор содержится крахмал. Радиоуглеродный анализ показал, что люди возделывали этот участок земли 3800 лет назад, но уже 3200 лет назад забросили его.
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