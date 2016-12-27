Пес два дня оберегал раненую подругу на рельсах: видео
Историю собачьей верности рассказал в Facebook Денис Малафеев. Узнав о том, что возле станции Цегловка неподалеку от Ужгорода на путях лежат собаки, он вместе с друзьями отправился туда. Сначала люди хотели сами спасти травмированное животное, но пес не подпускал их к подруге. В этот момент начал приближаться поезд. Услышав сигнал машиниста, пес лег рядом с раненой собакой; звери опустили головы, и поезд проехал, не причинив им вреда.
Сняв видео, Денис с помощью волонтеров смог организовать перевозку раненой собаки и ее спутника в приют. Собаке была оказана медицинская помощь: оказалось, что у нее сильный ушиб лапы, но переломов, открытых ран или других серьезных повреждений нет, а от обморожения ее спас верный спутник.
Вскоре нашлись хозяева собак. По их словам, кобель по кличке Панда и сука по кличке Люси убежали из двора, где хозяева забыли закрыть калитку. Животные вернулись домой; за их состоянием обещают следить волонтеры.
Узнайте, как собака спасла маленькую птичку.