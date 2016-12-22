  • Яркие краски подводной Антарктики: видео
    Фото: Australian Antarctic Division/YouTube
  • Яркие краски подводной Антарктики: видео
    Фото: Dominic Hall/Australian Antarctic Division
  • Яркие краски подводной Антарктики: видео
    Фото: Australian Antarctic Division/YouTube
  • Яркие краски подводной Антарктики: видео
    Фото: Australian Antarctic Division/YouTube
Природа

Яркие краски подводной Антарктики: видео

Австралийские ученые, изучая химические параметры воды у восточного побережья Антарктиды, обнаружили богатый и красочный подводный мир.
Анастасия Баринова
22 декабря 2016 в 17:02
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Исследования проводили специалисты Австралийской антарктической службы (Australian Antarctic Division) в районе станции Кейси (Casey). Робот, оснащенный датчиками, опускался под лед, измеряя кислотность, температуру воды, уровень ее солености и кислорода. Помимо того, аппарат вел подводную съемку, и это позволило увидеть множество живых существ, обитающих на дне антарктических вод.

Список видов не уступает описанию подводного мира теплых морей. В Антарктике, при температуре не выше -1,5 °C, обитают морские пауки (Pantopoda), голотурии (Holothuroidea), морские ежи (Echinoidea), морские звезды, губки и другие существа. Помимо суровых климатических условий, опасность для их колоний представляют айсберги: сдвигаясь, они могут уничтожить подводную флору и фауну.

Однако происходит это не очень часто: полутораметровый слой льда, покрывающий воду на протяжении десяти месяцев в году, надежно защищает обитателей антарктических глубин от штормов и других угрожающих их жизни факторов.

Узнайте о том, как изменяется поверхность Антарктиды.

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