  • Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК
    Фото: Pixabay.com
  • Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК
    Фото: Pixabay.com
  • Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК
    Фото: Pixabay.com
Природа

Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК

Браконьеры активно уничтожают слонов ради их бивней. Это продолжается так давно, что животные сумели выработать ответные меры, способные их защитить. Большинство слонов теперь рождается и проживает свою жизнь без бивней.
Анастасия Баринова
22 декабря 2016 в 15:53
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В 1997 году биологи, изучая фауну Африки, обратили внимание на большое количество слонов, не имеющих бивней. Это стало стартом отдельному исследованию. Его результаты подтвердили наблюдение. Если в 30-х годах XX века без бивней рождалось не более 1% от общего числа слонов, то к концу 90-х годов эта генетическая мутация была характерна для 15% самок и 9% самцов.

Причиной является браконьерство: сами по себе слоновьи туши преступникам не нужны; они убивают животных и выдирают у них бивни. Слоны поняли это и постарались изменить свою ДНК так, чтобы не представлять для браконьеров интерес. Связь с охотой за бивнями оказалась особенно очевидна на примерах ЮАР и Мозамбика.

В южноафриканском парке Addo в течение XX века были убиты почти все слоны, и теперь для нового поколения отсутствие бивней характерно в 98% случаев. А в Мозамбике в период гражданской войны погибло 90% слонов. Половина самок, родившихся тогда (сейчас им — более 30 лет) не имеет бивней. По окончании войны правительство Мозамбика обратило свое внимание на защиту животных, и в мирное без бивней на свет появляется 30% женских особей.

Как поясняют ученые, статистические данные показательны именно на примере самок, поскольку они передают «ген отсутствия бивней» своему потомству.

Африканские слоны используют бивни в целях самообороны, а также для добычи пищи. Те слоны, которые не решаются лишить свое потомство бивней, предлагают другую стратегию защиты от браконьеров. В 2008 году ученые обнаружили, что размер этого органа у слонов сократился в два раза по сравнению с показателями столетней давности.

Узнайте, почему в джунглях нельзя найти бивни слонов.

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