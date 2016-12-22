Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК
В 1997 году биологи, изучая фауну Африки, обратили внимание на большое количество слонов, не имеющих бивней. Это стало стартом отдельному исследованию. Его результаты подтвердили наблюдение. Если в 30-х годах XX века без бивней рождалось не более 1% от общего числа слонов, то к концу 90-х годов эта генетическая мутация была характерна для 15% самок и 9% самцов.
Причиной является браконьерство: сами по себе слоновьи туши преступникам не нужны; они убивают животных и выдирают у них бивни. Слоны поняли это и постарались изменить свою ДНК так, чтобы не представлять для браконьеров интерес. Связь с охотой за бивнями оказалась особенно очевидна на примерах ЮАР и Мозамбика.
В южноафриканском парке Addo в течение XX века были убиты почти все слоны, и теперь для нового поколения отсутствие бивней характерно в 98% случаев. А в Мозамбике в период гражданской войны погибло 90% слонов. Половина самок, родившихся тогда (сейчас им — более 30 лет) не имеет бивней. По окончании войны правительство Мозамбика обратило свое внимание на защиту животных, и в мирное без бивней на свет появляется 30% женских особей.
Как поясняют ученые, статистические данные показательны именно на примере самок, поскольку они передают «ген отсутствия бивней» своему потомству.
Африканские слоны используют бивни в целях самообороны, а также для добычи пищи. Те слоны, которые не решаются лишить свое потомство бивней, предлагают другую стратегию защиты от браконьеров. В 2008 году ученые обнаружили, что размер этого органа у слонов сократился в два раза по сравнению с показателями столетней давности.
Узнайте, почему в джунглях нельзя найти бивни слонов.