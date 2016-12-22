22922
0
Панда сражается со снеговиком: видео
Смотрители канадского зоопарка порадовали обитающую здесь панду снеговиком. Необычный сосед заинтересовал животное — и это стоит увидеть.
Анастасия Баринова
22 декабря 2016 в 13:23
22293
Восьмилетний самец панды Да Мао (Da Mao) живет в зоопарке Торонто с 2013 года. Вместе с девятилетней самкой по кличке Эр Шун (Er Shun) они прибыли сюда, чтобы произвести на свет потомство. Для бамбуковых медведей созданы комфортные условия жизни; не забывают смотрители и об организации их досуга.
Обитающие в канадском зоопарке панды ежегодно видят снег, но в этом сезоне для них было решено слепить снеговика. Да Мао искренне удивился необычном соседу и принялся играть с ним.
Бамбуковые медведи любят снег: малыши, появившиеся в 2015 году у Да Мао и Эр Шун, впервые увидели его этой зимой. Один из видеороликов, снятых в зоопарке, показывает, как годовалые панды резвятся на снегу.
Посмотрите, как Да Мао учится обращаться с одеялом.