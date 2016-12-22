  • Панда сражается со снеговиком: видео
    Фото: Brian Gratwicke
  • Панда сражается со снеговиком: видео
    Фото: Toronto Zoo/YouTube
Природа

Панда сражается со снеговиком: видео

Смотрители канадского зоопарка порадовали обитающую здесь панду снеговиком. Необычный сосед заинтересовал животное — и это стоит увидеть.
Анастасия Баринова
22 декабря 2016 в 13:23
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Восьмилетний самец панды Да Мао (Da Mao) живет в зоопарке Торонто с 2013 года. Вместе с девятилетней самкой по кличке Эр Шун (Er Shun) они прибыли сюда, чтобы произвести на свет потомство. Для бамбуковых медведей созданы комфортные условия жизни; не забывают смотрители и об организации их досуга.

Обитающие в канадском зоопарке панды ежегодно видят снег, но в этом сезоне для них было решено слепить снеговика. Да Мао искренне удивился необычном соседу и принялся играть с ним.

Бамбуковые медведи любят снег: малыши, появившиеся в 2015 году у Да Мао и Эр Шун, впервые увидели его этой зимой. Один из видеороликов, снятых в зоопарке, показывает, как годовалые панды резвятся на снегу.

Посмотрите, как Да Мао учится обращаться с одеялом.

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