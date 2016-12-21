  • Как и зачем рыба переходит дорогу: видео
    Фото: Terrence J Allison/YouTube
  • Как и зачем рыба переходит дорогу: видео
    Фото: Terrence J Allison/YouTube
  • Как и зачем рыба переходит дорогу: видео
    Фото: Terrence J Allison/YouTube
Природа

Как и зачем рыба переходит дорогу: видео

Расположенная в штате Вашингтон река Скокомиш (Skokomish) нередко выходит из берегов. В случае, когда это совпадает с сезоном нереста кеты, рыбе приходится перемещаться по автомагистралям.
Анастасия Баринова
21 декабря 2016 в 19:38
24571

Кета (Oncorhynchus keta) размножается один раз в жизни, выходя на нерест поздней осенью, до декабря месяца включительно. В реках она может подниматься вверх по течению на сотни километров. Но перед кетой, живущей в американской реке Скокомиш, стоит более сложная задача. Сезон ее нереста, как правило, совпадает с затяжными дождями, которые приводят к разливу реки. В результате рыба оказывается на участках, еще недавно бывших сушей. Продолжая двигаться по воде, кета пересекает автомагистрали, рискуя быть пойманной или раздавленной.

Происходит это практически ежегодно, однако популяция кеты в реках штата Вашингтон достаточно многочисленна, и даже опасности путешествия не мешают рыбе успешно нереститься.

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