Как и зачем рыба переходит дорогу: видео
Кета (Oncorhynchus keta) размножается один раз в жизни, выходя на нерест поздней осенью, до декабря месяца включительно. В реках она может подниматься вверх по течению на сотни километров. Но перед кетой, живущей в американской реке Скокомиш, стоит более сложная задача. Сезон ее нереста, как правило, совпадает с затяжными дождями, которые приводят к разливу реки. В результате рыба оказывается на участках, еще недавно бывших сушей. Продолжая двигаться по воде, кета пересекает автомагистрали, рискуя быть пойманной или раздавленной.
Происходит это практически ежегодно, однако популяция кеты в реках штата Вашингтон достаточно многочисленна, и даже опасности путешествия не мешают рыбе успешно нереститься.
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