Самые ядовитые в мире муравьи кусают добровольца: видео
В Центральной и Южной Америках обитает муравей Paraponera clavata, обладающий ядом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы. Эти хищные насекомые, достигающие в длину 25 мм, имеют 3,5-миллиметровое жало. В ходе изучения химического состава яда из него был выделен новый парализующий нейротоксин (пептид), названный понератоксином.
Местные жители называют Paraponera clavata «муравьем-пулей» (Hormiga bala) или «муравьем-24 часа» (Hormiga Veinticuatro), так как боль от укуса ощущается в течение суток. У некоторых бразильских индейских племен эти муравьи используются в обрядах инициации мальчиков: на руки испытуемым на 10 минут надевают перчатки, сплетенные из растений и муравьиных жал. Это приводит к временному параличу и к потере чувствительности ужаленных пальцев на протяжении нескольких дней.
Эффект сильнейшего яда давно интересует ученых и журналистов. В 2008 году британский натуралист Стив Бэкшелл (Steve Backshall) испытывал на себе его действие.
А недавно эксперимент решил повторить американский экстремал Койот Петерсон (Coyote Peterson), ведущий YouTube-канала Brave Wilderness. Исследователь провел тщательную, как ему казалось, подготовку: перед тем, как отправиться на встречу с «муравьями-пулями», он подверг себя воздействию яда шести десятков муравьев-жнецов (Pogonomyrmex) и пушистых ос (Mutillidae). Однако это ему не помогло: уже от одного укуса Paraponera clavata мужчина катается по земле от боли. Его рука покраснела, лицо отекло, а пульсирующие волны боли исследователь сравнивает с ударами раскаленной кочерги.
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