Мобильные телефоны угрожают осьминогам-призракам
Открытие совершили океанологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) 27 февраля 2016 года во время тихоокеанской экспедиции судна Okeanos Explorer. В акватории Гавайских островов, на глубине 4290 метров, ученые заметили маленького осьминога не известного науке вида.
Среди его отличий от сородичей — отсутствие хроматофор: пигментных клеток, характерных для большинства головоногих. Практически прозрачный осьминог получил прозвище «Каспер» в честь знаменитого привидения из мультфильмов.
Дальнейшее изучение необычного животного позволило узнать об особенностях его поведения. Выяснилось, что Каспер откладывает свои яйца на рекордной для осьминогов глубине: более 4000 метров. Затем самка оборачивается своим телом вокруг кладки, высиживая яйца на протяжении нескольких лет.
Местом кладок являются мертвые губки— глубоководные многоклеточные организмы, ведущие прикрепленный образ жизни. В районе обитания Каспера губки прикрепляются к залежам марганцевых конкреций. Эти образования содержат в своем составе большое количество ценных металлов, и именно это, как предупреждают ученые, может погубить осьминога. Металлы из марганцевых конкреций представляют большой интерес для промышленности — в частности, они используются при производстве мобильных телефонов. К настоящему времени большая часть таких образований уже выработана.
Однако на восстановление экосистемы океана после подобного вмешательства требуется несколько десятилетий. Поскольку Каспер не умеет откладывать яйца в другие подводные образования, в ближайшее время новооткрытый вид может стать вымирающим.
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