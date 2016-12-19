«Диско-паук» меняет расцветку: видео
Видео и фотографии разноцветного паука сделал Ник Бэй (Nicky Bay), живущий в Сингапуре и специализирующийся на макросъемке объектов дикой природы.
Комментируя отснятый материал, специалисты признали, что никогда не видели ничего подобного. Паук, по их мнению, относится к виду Cyrtarachne inaequalis, входящему в семейство кругопрядов (Araneidae). Это достаточно распространенный вид пауков, обитающий в Азии, но из-за небольших размеров (самая крупная особь не достигает в диаметре 1 см), а также искусной маскировки Cyrtarachne inaequalis редко попадали в поле зрения ученых.
Различные пауки умеют сливаться с окружающей средой, прячась от хищников. Но зачем Cyrtarachne inaequalis привлекает к себе внимание, пульсируя яркими красками, арахнологи не понимают. Возможно, причиной является сокращение пигментных клеток в кишечнике животного в процессе пищеварения, но эту, как и другие версии, потребуется доказать.
Посмотрите, как паук превращается в засохший лист дерева.