  • «Диско-паук» меняет расцветку: видео
    Фото: Nicky Bay/YouTube
  • «Диско-паук» меняет расцветку: видео
    Фото: Nicky Bay/YouTube
Природа

«Диско-паук» меняет расцветку: видео

Фотограф-натуралист встретил в Сингапуре необычного паука: его тело пульсировало яркими красками, меняя расцветку. Арахнологи не смогли объяснить природу этого явления.
Анастасия Баринова
19 декабря 2016 в 14:29
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Видео и фотографии разноцветного паука сделал Ник Бэй (Nicky Bay), живущий в Сингапуре и специализирующийся на макросъемке объектов дикой природы.

Комментируя отснятый материал, специалисты признали, что никогда не видели ничего подобного. Паук, по их мнению, относится к виду Cyrtarachne inaequalis, входящему в семейство кругопрядов (Araneidae). Это достаточно распространенный вид пауков, обитающий в Азии, но из-за небольших размеров (самая крупная особь не достигает в диаметре 1 см), а также искусной маскировки Cyrtarachne inaequalis редко попадали в поле зрения ученых.

Различные пауки умеют сливаться с окружающей средой, прячась от хищников. Но зачем Cyrtarachne inaequalis привлекает к себе внимание, пульсируя яркими красками, арахнологи не понимают. Возможно, причиной является сокращение пигментных клеток в кишечнике животного в процессе пищеварения, но эту, как и другие версии, потребуется доказать.

Посмотрите, как паук превращается в засохший лист дерева.

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