Рысь поймала огромную рыбу: видео
Национальный парк «Олимпик» (Olympic National Park) находится на северо-западе штата Вашингтон, на полуострове Олимпик. Благодаря длительной изоляции полуострова здесь сформировалась своеобразная флора и фауна. В парке встречается 15 эндемичных видов животных и 8 эндемиков из царства растений. В числе его обитателей — рыжая (красная) рысь Lynx rufus. Этот хищник семейства кошачьих охотится на различные виды живых существ: кроликов, овец, птиц, рыб и даже небольших акул.
Осенью в парке «Олимпик» наступает сезон нереста семги. Рейнджер Ли Снук (Lee Snook) вместе коллегами отправилась на осмотр мест массового скопления рыбы. В одном из уголков парка она заметила молодую рысь, затаившуюся в засаде. Рейнджер включила камеру, и в итоге ей удалось снять сцену рыбалки. Ли рассказывает, что сделать это было непросто: из-за холода ей хотелось пошевелиться, но это могло спугнуть рысь.
Позже специалисты установили, что в кадр попала молодая самка рыси. Семга, пойманная хищником, едва уступала ему по размерам.
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