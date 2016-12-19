  • Рысь поймала огромную рыбу: видео
    Фото: Елена Соловьёва
  • Рысь поймала огромную рыбу: видео
    Фото: Pixabay
  • Рысь поймала огромную рыбу: видео
    Фото: Андрей Корабельников
Природа

Рысь поймала огромную рыбу: видео

В одном из национальных парков США рыжая рысь поймала рыбу размером почти с нее саму. Рейнджерам удалось снять сцену на видео.
Анастасия Баринова
19 декабря 2016 в 13:49
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Национальный парк «Олимпик» (Olympic National Park) находится на северо-западе штата Вашингтон, на полуострове Олимпик. Благодаря длительной изоляции полуострова здесь сформировалась своеобразная флора и фауна. В парке встречается 15 эндемичных видов животных и 8 эндемиков из царства растений. В числе его обитателей — рыжая (красная) рысь Lynx rufus. Этот хищник семейства кошачьих охотится на различные виды живых существ: кроликов, овец, птиц, рыб и даже небольших акул.

Осенью в парке «Олимпик» наступает сезон нереста семги. Рейнджер Ли Снук (Lee Snook) вместе коллегами отправилась на осмотр мест массового скопления рыбы. В одном из уголков парка она заметила молодую рысь, затаившуюся в засаде. Рейнджер включила камеру, и в итоге ей удалось снять сцену рыбалки. Ли рассказывает, что сделать это было непросто: из-за холода ей хотелось пошевелиться, но это могло спугнуть рысь.

Позже специалисты установили, что в кадр попала молодая самка рыси. Семга, пойманная хищником, едва уступала ему по размерам.

Узнайте о проблемах иберийской рыси.

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