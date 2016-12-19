Природа

Акула-призрак впервые снята на видео

Остроносая голубая химера (Hydrolagus trolli) была случайно снята на видео в прибрежных водах Калифорнии и Гавайских островов на глубине около 2000 метров.
National Geographic Россия
19 декабря 2016 в 11:45
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  • Акула-призрак впервые снята на видео
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute

Химеры — отряд хрящевых рыб, представителей которого в английском языке также называют «акулами-призраками». В 2009 году команда исследователей из института Monterey Bay Aquarium Research занималась изучением новых видов «акул-призраков» в Калифорнийском заливе. С помощью дистанционно управляемого аппарата они случайно засняли на видео рыбу, которую раньше здесь не встречали.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Marine Biodiversity Records, они выдвинули предположение, что это была остроносая голубая химера, которая обычно обитает вблизи Австралии и Новой Зеландии. Три других эксперта по химерообразным согласились с таким выводом. Точно установить видовую принадлежность можно только при наличии образцов ДНК. Если ученые смогут их получить, эта видеозапись может стать открытием данного вида в Северном полушарии.

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