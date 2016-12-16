Зафиксирована самая большая в мире морская волна
Колосс прошел по северной части Атлантического океана 4 февраля 2013 года. Волну зарегистрировал исследовательский буй между Исландией и Великобританией.
Этот рекорд — средняя величина, выведенная из множества волн, так что некоторые из них могли быть еще выше. Высоту волны буй замеряет по той самой высочайшей трети волн, которые фиксирует. «Это сравнимо с тем, что видел бы наблюдатель в среднем, наблюдая за 15−20 полностью сформировавшимися волнами на протяжении десяти минут», — говорится в заявлении организации.
Надо подчеркнуть, что речь идет о рядовой волне, а не волне-убийце, высота которой может достигать 30 метров. Их с трудом регистрируют не только буйки или спутники, но даже корабли.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, причем в том же район. Тогда высота волны составляла 18 метров. Они формируются на этой территории во время интенсивных зимних штормов, когда резко падает атмосферное давление, а ветер в результате набирает силу.