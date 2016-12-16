  • Спасти рядового барса
    Фото: Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса»
  • Спасти рядового барса
    Фото: Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса»
Природа

Спасти рядового барса

Снежный барс Хоргай заходит в кадр на фоне еще заснеженного июльского каменистого склона хребта Чихачева, укладывается в царственную позу и заразительно зевает. Здесь, в приграничной зоне Республики Алтай, на высоте более 3000 метров, он доминантный самец, хозяин и отец нескольких выводков.
Мария Антонова
16 декабря 2016 в 18:14
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Эти съемки — не высокобюджетный фильм для комфортного просмотра дома. Синеватые фотографии сняты на барсиной тропе автоматической фотоловушкой, и мы просматриваем их, набившись вечером в палатку, недалеко от озера Богуты, в четырех километрах от монгольской границы. До того как наша группа скачала эти снимки с фотоловушки, потратив весь день на нелегкий поход по следам редкого хищника, эти кадры не видел никто. Мы чувствуем себя первооткрывателями.

Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса» — уникальный совместный проект новосибирского предпринимателя Игоря Паутова и ведущего барсоведа Алтая Сергея Спицына, сотрудника Алтайского заповедника. Участники экспедиций — обычные люди из разных городов без профессионального природоохранного опыта. Они самостоятельно оплачивают свою поездку, а также берут на себя часть общих расходов, чтобы провести несколько дней в качестве полевого исследователя под руководством настоящего ученого.

У яркого приключения есть и важный практический результат. Изучение снежного барса было частично свернуто из-за нехватки кадров и прекращения связей с международными природоохранными организациями. Энтузиастам же удается проникать в труднодоступные места обитания барсов в суровых высокогорьях и поддерживать сбор первичных данных.

Концепция таких поездок — а их было уже три — появилась случайно, после того, как Паутов во время отпуска на Алтае обнаружил следы и, желая помочь, отправил фотографии в заповедник Спицыну. Оказалось, что следы принадлежали не барсу, а росомахе, но Игорь уже вдохновился проблемой сохранения кошек, которых в России на сегодняшний день осталось менее 100 особей. Читать далее

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