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Биолог: «Вступивший в бой с кенгуру мужчина рисковал жизнью»
Мужчина, отправившийся на охоту в Австралии, был вынужден спасать свою собаку от кенгуру. Специалисты предупреждают, что в битву с этим животным лучше все же не вступать.
Анастасия Баринова
9 января 2019 в 00:25
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Пару лет назад в Австралии Грейг Тонкинс (Greig Tonkins) вместе с друзьями и собакой отправился охотиться на свиней. Эти животные, одичав, активно распространились по территории страны, став инвазивным видом и нанося ущерб коренным обитателям. Охота на них практикуется повсеместно. Заметив приближение собаки, кенгуру почувствовал угрозу и напал на нее. Грейгу удалось отвлечь внимание сумчатого, и собака убежала. Однако вместо того, чтобы также покинуть место битвы, мужчина вступил в схватку с кенгуру.
Судя по видео, кенгуру в высоту достигал 180 см при весе около 80 кг; возраст животного – от 9 до 15 лет, то есть оно находится в самом расцвете сил. По словам Марко Фесты-Бьянше, биолога Квебекского университета и эксперта National Geographic, история могла закончиться для 34-летнего мужчины трагически.
Вопреки распространенному мнению, кенгуру предпочитают не «боксировать» передними лапами, а наносить удары оснащенными когтями ногами, балансируя на мощном хвосте.
«Парню крупно повезло, – утверждает Марко. – Нанеси кенгуру ответный удар ногой, он мог бы выпустить ему кишки. При этом животное очевидно опешило. Реакция получилась вроде: "Эй, что это было вообще?" Выглядит все это довольно забавно, но на самом деле ситуация была очень опасной. Понятно, что парень был на адреналине, им двигало стремление спасти собаку, но так или иначе я бы не советовал действовать аналогичным образом».
Узнайте, какую скорость способны развивать кенгуру.
Судя по видео, кенгуру в высоту достигал 180 см при весе около 80 кг; возраст животного – от 9 до 15 лет, то есть оно находится в самом расцвете сил. По словам Марко Фесты-Бьянше, биолога Квебекского университета и эксперта National Geographic, история могла закончиться для 34-летнего мужчины трагически.
Вопреки распространенному мнению, кенгуру предпочитают не «боксировать» передними лапами, а наносить удары оснащенными когтями ногами, балансируя на мощном хвосте.
«Парню крупно повезло, – утверждает Марко. – Нанеси кенгуру ответный удар ногой, он мог бы выпустить ему кишки. При этом животное очевидно опешило. Реакция получилась вроде: "Эй, что это было вообще?" Выглядит все это довольно забавно, но на самом деле ситуация была очень опасной. Понятно, что парень был на адреналине, им двигало стремление спасти собаку, но так или иначе я бы не советовал действовать аналогичным образом».
Узнайте, какую скорость способны развивать кенгуру.