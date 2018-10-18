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Паук, который притворяется засохшим листом дерева
Мимикрия достаточно распространена в мире дикой природы, но эти пауки — просто мастера игры в прятки. Они так хорошо маскируются, что нашли их только пару лет назад.
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 09:28
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Наиболее известными представителями фауны, использующими мимикрию («подражание») для выживания, являются моллюски и насекомые.
Пауки тоже неплохо умеют прятаться: например, в цветах и, как мир узнал недавно, в листве. Исследуя паукообразных, обитающих в лесах китайской провинции Юньнань, словенский арахнолог Матиас Кунтнер (Matjaž Kuntner) едва не раздавил уникальный экземпляр: паука, притворяющегося листом дерева. Освещая кучу опавших листьев, ученый рассчитывал найти под ней членистоногих, однако внезапно заметил, что один из листиков немного отличается от остальных.
При детальном рассмотрении стало ясно: то, что казалось фрагментом растения, на самом деле – паук, чья маскировка заслуживает высочайшую похвалу. Он одновременно притворяется и живым, и засохшим листом дерева: его брюхо выглядит как мертвый опавший лист, а спинка - как живой и полный соков.
О результатах исследования рассказано в журнале Journal of Arachnology. Экземпляр, найденный словенской научной группой, оказался единственным. Животное отнесли к роду Poltys из семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Необходимость мимикрировать ученые смогли объяснить после того, как заметили листья, специально подвешенные на паутине к деревьям. Таким образом пауки обеспечивают себе защиту от солнца и хищников. «Выстроив» заградительный ряд из листьев, паук сливается с ним, что позволяет эффективно охотиться.
Пауки тоже неплохо умеют прятаться: например, в цветах и, как мир узнал недавно, в листве. Исследуя паукообразных, обитающих в лесах китайской провинции Юньнань, словенский арахнолог Матиас Кунтнер (Matjaž Kuntner) едва не раздавил уникальный экземпляр: паука, притворяющегося листом дерева. Освещая кучу опавших листьев, ученый рассчитывал найти под ней членистоногих, однако внезапно заметил, что один из листиков немного отличается от остальных.
При детальном рассмотрении стало ясно: то, что казалось фрагментом растения, на самом деле – паук, чья маскировка заслуживает высочайшую похвалу. Он одновременно притворяется и живым, и засохшим листом дерева: его брюхо выглядит как мертвый опавший лист, а спинка - как живой и полный соков.
О результатах исследования рассказано в журнале Journal of Arachnology. Экземпляр, найденный словенской научной группой, оказался единственным. Животное отнесли к роду Poltys из семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Необходимость мимикрировать ученые смогли объяснить после того, как заметили листья, специально подвешенные на паутине к деревьям. Таким образом пауки обеспечивают себе защиту от солнца и хищников. «Выстроив» заградительный ряд из листьев, паук сливается с ним, что позволяет эффективно охотиться.