Рак-богомол против краба: видео
Раки-богомолы, или ротоногие (Stomatopoda) обитают в тропических и субтропических морях. В среднем они вырастают до 38 см, но известно и об особях 46 см длиной. Первая пара их грудных ножек — чувствующая, со второй по пятую пары — хватательные, а последние три пары — ходильные. Хватательные ноги имеют необычную особенность: в них есть острый подвижный зубчатый отросток, который, подобно лезвию ножа, вкладывается в продольную борозду.
Эти животные роют норы в морском грунте на небольшой глубине или прячутся между ветвями кораллов, проводя в своем укрытии большую часть времени. Они могут подстерегать добычу прямо из норы, а могут и целенаправленно отправляться на ее поиски. В рацион питания ротоногих входят крабы, моллюски, улитки и рыба.
Во время атаки рак-богомол делает несколько быстрых ударов своими ногами, нанося жертве серьёзные повреждения. При этом их анатомические особенности позволяют нападать даже на животных более крупных размеров, а мощные ноги без труда разбивают самые твердые карапаксы или раковины.
Видеоподборка показывает несколько сцен охоты раков-богомолов на крабов. Несмотря на наличие у крабов крупных клешней, быстрота действий ротоногих противников в сочетании с их острыми «ножами» на ногах оказываются решающими факторами, и рак-богомол уходит с добычей.
А некоторые особо крупные особи раков-богомолов способны разбить стекло с одного или пары ударов по нему: посмотрите, как это происходит.